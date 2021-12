Napoli, malore per un bimbo all'asilo: le maestre-eroine lo rianimano e vengono premiate

A turno gli hanno praticato un massaggio cardiaco che gli ha salvato la vita e gli ha fatto riprendere i sensi, dopo che si era accasciato al suolo in classe. Una storia a lieto fine all'asilo Eugenio Montale di Scampia, periferia di Napoli. Protagonista involontario un bimbo di tre anni colto da malore e subito soccorso dalla sua insegnante e da altre tre colleghe, in attesa dell'ambulanza. Così le maestre-eroine sono state premiate dal presidente della municipalità 8 Nicola Nardella.

La vicenda - Appena il bimbo si è sentito male, intorno a mezzogiorno del 9 dicembre, sono stati fatti uscire dall'aula i suoi compagni ed è stato chiamato il 118; nel frattempo le insegnanti sono entrate in azione, non sentendo il polso del piccolo e temendo fosse in corso un arresto cardiaco.

La prima a intervenire, come riporta Il Messaggero, è stata Angela Calvino, che ha raccolto l'alunno da terra, privo di sensi, e ha iniziato le manovre salvavita; poi sono accorse Paola Morano, Anna Longobardi e Patrizia Viglione, che hanno continuato a turno a praticare il massaggio cardiaco, fino a quando non sono arrivati i medici del 118.

"Se ripenso a quei momenti - racconta a Il Messaggero Patrizia Viglione - mi viene in mente solo la paura. A distanza di tempo sono riuscita a realizzare l'importanza di quello che abbiamo fatto. Ma mi creda, ho agito come se quel bambino fosse stato mio figlio, sono mamma anch'io".

La premiazione - L'indomani, giovedì 10 dicembre, il presidente della municipalità 8 Nicola Nardella ha consegnato alle maestre-eroine di Scampia una targa. "Bene, benissimo, stupendo - ha scritto su Facebook Nardella, - non solo per il gesto che hanno fatto, per la prontezza che hanno avuto, per la freddezza nel perpetuare un gesto per molti minuti, ma favoloso soprattutto perché da questa storia si intravede un sentiero, una visione, ciò che bisogna percorrere. Con questa bella storia si è palesata la strada della passione, che quando si associa alla professione diventa qualcosa di speciale che bisognerebbe tradurre in esempio".

Tutti gli anni le docenti della scuola Montale seguono lezioni di aggiornamento sul primo soccorso e anche sull'uso del defibrillatore di cui l'istituto è dotato. In questo caso, le maestre hanno messo in pratica quanto appreso, e dopo il loro massaggio cardiaco il bimbo ha ripreso conoscenza, prima dell'arrivo dell'ambulanza.

Il piccolo, ricoverato nell'ospedale pediatrico Santobono, ora sta bene, è stato dichiarato fuori pericolo e sono stati avviati gli accertamenti per capire l'origine del malore.