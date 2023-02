Napoli, 29enne accoltella la madre e un agente: ferito da un altro poliziotto, muore in ospedale

La ricostruzione

La lite in famiglia è scoppiata intorno alle 22, in un'abitazione in via Pietro Colletta. Nel corso della discussione, il 29enne ha colpito la madre con un'arma da taglio. Il compagno della donna è corso al commissariato Vicaria per denunciare l'accaduto, ma è stato raggiunto dal giovane che, nell'atrio del commissariato, ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello. A quel punto è intervenuto un agente che ha cercato di disarmare il 29enne, ma è stato a sua volta ferito alla gamba destra, sventando un ulteriore colpo alla gola. Un secondo poliziotto ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ferito il giovane agli arti inferiori. Il 29enne è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove poco dopo è deceduto. Nel pronto soccorso dello stesso nosocomio sono stati condotti anche il compagno della donna e il poliziotto ferito, che sono stati medicati e dimessi. La donna, in codice verde, è stata portata al Cardarelli.