Napoli, lei si uccise lanciandosi dal balcone di casa: l'ex compagno condannato a 19 anni in Appello

Mario Perrotta è stato condannato a 19 anni di carcere per la morte di Arianna Flagiello , la sua ex compagna, deceduta nell'agosto del 2015 dopo essersi lanciata nel vuoto dalla propria abitazione al Vomero . Lo ha deciso la quinta sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli . La condanna è scesa di tre anni rispetto al primo grado, ma ora i giudici hanno riconosciuto anche la tentata estorsione ai danni della vittima, per la quale Perrotta era stato assolto.

I giudici hanno così confermato l'ipotesi della morte come conseguenza di maltrattamento: Arianna si uccise per difendersi dalla violenza, dalle minacce e dalle pressioni psicologiche. Il 4 marzo, il sostituto procuratore generale della Corte di Appello di Napoli Giovanni Cilenti al termine della sua requisitoria aveva chiesto 24 anni di carcere per Perrotta, accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti, con l'aggravante della morte, e di tentata estorsione (nei confronti della madre della vittime e della vittima stessa).

La mamma in lacrime: "La mia famiglia ha avuto giustizia" "Niente e nessuno può restituirmi mia figlia, ma è consolatorio, per una madre e per una famiglia intera, avere avuto giustizia", ha commentato Angiola Donadio, mamma di Arianna , tra le lacrime. Visibilmente commossi, al termine della lettura del verdetto, anche il padre, la sorella, la criminologa Antonella Formicola, che ha assistito la famiglia e gli avvocati, Pasquale Coppola e Marco Imbimbo.

"Si è fatta giustizia per tutte le vittime di femminicidio" "Non si è fatta giustizia solo per Arianna Flagiello, ma per tutte le vittime di femminicidio", ha detto Formicola. "Questa sentenza - ha aggiunto la criminologa - deve rappresentare un monito: solo in questa maniera si possono scoraggiare queste morti assurde. Solo così un assassino comprende che la giustizia c'è, esiste ed è severa. Dall'inizio del 2021 - ha ricordato Antonella Formicola - sono già 20 le vittime di femminicidio, e l'anno è iniziato solo tre mesi fa. Tutte donne massacrate dai compagni nel peggiore dei modi".