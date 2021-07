Napoli, lavoratori Whirlpool bloccano le partenze da Capodichino

Ansa

Blitz di protesta all'aeroporto napoletano di Capodichino da parte dei lavoratori Whirlpool. Gli operai stanno bloccando il percorso di accesso alle partenze nello scalo partenopeo, impedendo ai viaggiatori di espletare le operazioni di imbarco. I lavoratori espongono striscioni e scandiscono slogan contro la multinazionale che ha annunciato il via alle procedure di licenziamento collettivo per i 320 lavoratori dello stabilimento di via Argine.