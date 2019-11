Napoli, ladri in fuga sparano su agenti: ricercati

Conflitto a fuoco tra ladri e polizia a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Due pattuglie, una di poliziotti in borghese, sono intervenute per un furto in una abitazione. Ma, dopo essersi calati dal balcone, i ladri hanno esploso colpi di pistola ad altezza d'uomo verso i poliziotti, che hanno risposto al fuoco sparando quattro colpi in aria. I banditi sono riusciti a far perdere le loro tracce e sono ricercati. Nessuno è rimasto ferito.