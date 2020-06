Evasione dagli arresti domiciliari: Emilio Fede arrestato a Napoli

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari . Il giornalista, che domani compirà 89 anni, era a cena con la moglie proprio per festeggiare, quando sono arrivati alcuni carabinieri in borghese. Il giornalista, che si trova ai domiciliari a Milano, avrebbe chiesto l'autorizzazione per recarsi a Napoli ma sarebbe partito prima di ottenerla.

"E' stato terrorizzante - ha commentato Fede -. Mi sono venuti ad arrestare per evasione perché non ho atteso le disposizioni per i servizi sociali. In un ristorante si sono presentati un capitano dei carabinieri, peraltro gentilissimo, con tre militari, come fossi il peggiore dei delinquenti".