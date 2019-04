Continua a suscitare sgomento l’omicidio di Stefania Fragliasso, la 76enne trovata morta nella sua casa di Napoli, probabilmente in seguito a una rapina finita male. L’anziana è stata ritrovata da uno dei suoi figli, legata e imbavagliata a letto.



A “Pomeriggio Cinque” il racconto del marito: “Non si può fare una cosa del genere a una donna. Quando ho visto mia moglie in quello stato, sono morto anche io. Non vivrò mai più e non riuscirò mai a tornare in quella casa, l’abbiamo divisa per tutta la vita. Ormai anche i giorni sono tutti uguali, nulla ha più senso”.



Insieme al marito di Stefania è intervenuta nella trasmissione di Canale 5 anche una delle loro figlie, Nunzia, che lancia un appello: “Capisco che la gente abbia paura, ma vorrei che qualcuno si facesse avanti. In quel parco ci conosciamo tutti. Ci hanno levato una madre, una nonna, una moglie”.