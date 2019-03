Napoli, 76enne trovata morta in casa: era sul letto imbavagliata e legata

Una donna di 76 anni è stata trovata morta in casa a Napoli . Stefanina Fragliasso era sul letto, legata e imbavagliata, nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina. Sono stati il marito ed il figlio a ritrovare il corpo senza vita dell'anziana. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sul caso.

La vittima abitava in via Santa Lucia ai Filippini. Il marito e il loro figlio si erano allontanati da casa per circa un'ora: al rientro la scoperta di quanto accaduto. L'appartamento è stato messo a soqquadro, ma nessun segno di effrazione è stato notato dai militari.