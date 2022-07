Napoli, investito da fiammata mentre accende il barbecue: morto 20enne

Non ce l'ha fatta il 20enne rimasto ustionato giovedì sera a Casoria, nel Napoletano, mentre accendeva un barbecue.

Il ragazzo era stato investito da una fiammata di ritorno mentre alimentava le fiamme con una bottiglia di alcool etilico. Trasportato all'ospedale Cardarelli in ambulanza, in un primo momento non era stato giudicato in pericolo di vita. Nella notte sono sopraggiunte complicazioni cliniche che hanno causato il decesso.