"No alla mattanza, attendiamo con pazienza che la corrente se le riporti via". Con questo appello lanciato su Facebook con tanto di foto di accompagnamento, il Centro Studi Interdisciplinari (Csi) Gaiola Onlus di Napoli riferisce della presenza di meduse - "della specie Pelagia noctiluca, fortemente urticanti" - nell'area marina protetta di Gaiola, ma allo stesso tempo chiede di non procedere alla loro uccisione. "Sono organismi marini come tutti gli altri e come tutti gli altri hanno diritto di vivere in santa pace nel mare", è la preghiera a conclusione del post che documenta l'invasione.