Napoli, insulti e minacce per l'inviato di "Striscia la Notizia" da parte di un parcheggiatore abusivo

Brutta avventura per Luca Abete di "Striscia la Notizia", che, durante la realizzazione di un servizio, è stato insultato e minacciato da un parcheggiatore abusivo di Napoli.

L'inviato del tg satirico, per cercare di sensibilizzare sul tema, è andato nel capoluogo campano e - con l'aiuto di due finti volontari - ha chiesto agli abusivi un'offerta per la fantomatica "giornata del parcheggiatore buono".

Tra chi ha rifiutato e chi ha donato un paio d'euro, sperando non si trattasse "di una gag di Striscia la Notizia", ce n'è stato uno che se l'è presa in maniera particolare. "Levati di qua! Vattene, vattene via", ha intimato l'uomo a Luca Abete, dicendosi pronto a mettergli le mani addosso nel caso non si fosse allontanato dal parcheggio.