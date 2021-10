Quattro orologi (tra i quali un Rolex ed un Tudor) ed una collana d'oro: questo il bottino della rapina avvenuta in un ristorante a Casavatore (Napoli) nella serata di sabato , secondo quanto si apprende dai carabinieri, che ha visto protagonisti due rapinatori i quali non si sono fatti scrupolo di puntare le armi, tra cui un kalashnikov, nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito per farsi dare quanto in loro possesso.