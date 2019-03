Napoli, il professore che offre titoli di studio in "vendita"

Luca Abete, l'inviato di "Striscia la Notizia", torna a Napoli dal professore in pensione che già un anno fa prometteva titoli di studio senza nessuno sforzo, ovviamente, dietro compenso. Dopo il servizio di “Striscia la Notizia”, andato in onda il 22 febbraio 2018, le abitudini dell’ex professore non sembrano essere cambiate anche se questa volta è più prudente. "E' possibile fargli recuperare tre anni, però non dico altro potresti avere un telefono nascosto", spiega il professore a un complice di "Striscia" e senza sapere di essere ripreso.



Quando si parla di prezzi, l'uomo è ancora più prudente: scrive la cifra su un foglio senza mai pronunciarla.