L'uomo ha confessato di aver ferito il giovane al culmine di una lite e di averlo incontrato per caso. I due avevano già avuto un diverbio pochi giorni prima. "Gli avevo consigliato di non intromettersi in una lite - ha raccontato il presunto omicida alle forze dell'ordine - e ci eravamo azzuffati".



Sabato notte, l'incontro fatale per Raffaele: il 21enne è a bordo del suo scooter quando incrocia l'auto dell'altro, che ricorda: "Tenevo con me un coltello perché temevo di incontrarlo. Quando ci siamo scontrati ho preso l'arma e l'ho colpito al petto. Ho distrutto la vita di quel ragazzo, ma anche la mia". Dopo l'aggressione Raffaele, rimasto ferito, era stato accompagnato da uno sconosciuto in ospedale, dove era morto poco dopo.



Il terzino che sognava di diventare un campione - Raffaele era arrivato alla Turris dal Gragnano nel luglio di due anni fa e la stagione si era chiusa male per il giovane, con un cartellino rosso nella gara persa contro il Rende. Perinelli aveva lasciato la squadra ad aprile accusando la società e ringraziando i tifosi. Poi, il passaggio al San Martino, con un sogno: "Tornerei mille volte alla Turris". Ma una coltellata quel sogno lo ha spezzato per sempre.