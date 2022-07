Napoli, gabbiano afferra un cane pinscher e lo porta via: perse le sue tracce

Cosa è successo

- "Qualche settimana fa un signora era nel Bosco di Capodimonte con il suo cane di piccola taglia ed era anche piccolo di età - ha spiegato Restaino -. L'ha lasciato giocare nel parco fino a quando non è arrivato un gabbiano prendendolo e portandolo chissà dove. Ad oggi non ci sono sue tracce....". Il consigliere ha quindi messo in guardia gli utenti dai volatili, sempre più padroni delle città, attirati dai rifiuti e dal cibo.Non è la prima volta che i gabbiani sono i protagonisti di storie del genere a Napoli, come in altre città marittime. Soprattutto quando nidificano è meglio non disturbarli poiché possono diventare aggressivi per proteggere le uova.