Napoli, fuori pericolo 11enne ricoverato in intensiva per Covid: festeggerà il suo compleanno estubato

E' stato dichiarato fuori pericolo e, estubato, potrà festeggiare finalmente il suo compleanno l'11enne di Napoli che era stato ricoverato in gravi condizioni e per un mese in terapia intensiva all'ospedale Santobono per Covid. Lo rende noto l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon: "Domani festeggerà, insieme al personale del reparto che lo ha assistito in questi giorni difficili, il compleanno che non ha potuto festeggiare proprio a causa del Covid".