Covid, via libera dell'Aifa ai vaccini per i bambini tra 5 e 11 anni

L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. La somministrazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e con un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza l'una dall'altra. L'Aifa suggerisce l'adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, "adeguati all'età".