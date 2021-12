Covid e obbligo vaccini, ecco come si regolano i diversi Paesi Ue

Austria

In Austria, dove da febbraio del 2022 entrerà in vigore l'obbligo di vaccino contro il coronavirus, chi si rifiuterà di vaccinarsi potrebbe rischiare multe fino a 7.200 euro. E' quanto risulta da una bozza. Il testo dovrebbe essere pronto per la settimana del 6 dicembre. L'obbligo verrebbe applicato a chi vive in Austria, con solo poche eccezioni, come i casi di chi non può vaccinarsi senza mettere in pericolo la propria vita o salute e almeno in parte donne incinte e bambini fino ai 12 anni. Le multe colpirebbero chi non si sia vaccinato nonostante due solleciti ufficiali.