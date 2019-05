Napoli, figlio di un boss in piazza contro la camorra: "Dissociamoci da questa cultura che non paga, senza valori"

"Dissociamoci" ha urlato Antonio Piccirillo, figlio di un boss della camorra, anche lui sceso in piazza a Napoli per dire "no" alla criminalità durante la mobilitazione civile "DisarmiAmo Napoli", organizzata dopo la sparatoria in cui è rimasta ferita gravemente Noemi, una bimba di 4 anni. "Amo mio padre, ma questo amore non può trasformarsi in stima. Invito tutti i figli di camorra a dissociarsi da questa cultura che non paga, è priva di etica e valori. La camorra è sempre stata ignobile", ha affermato con un megafono, strappando gli applausi della gente, nel video pubblicato dal sito Il Vaporetto.com.