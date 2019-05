Bimba ferita a Napoli, le condizioni restano gravissime | In città mobilitazione civile contro la camorra

Mobilitazione in piazza Nazionale a Napoli contro la criminalità. L'iniziativa, voluta dall'associazione "Popolo in cammino", segue il ferimento della bambina di quattro anni colpita da una pallottola vagante nel corso di un agguato a un pregiudicato. Per gli organizzatori, la mobilitazione rappresenta "una vera e propria rivolta delle coscienze, una risposta civile, sociale, culturale che parte dai quartieri della città".