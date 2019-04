Napoli, Ferrari sul posto dei disabili. La difesa dell’accusato: “Ho solo accostato”

Ha fatto il giro del web il video di un uomo che ha parcheggiato la sua Ferrari su un posto riservato ai disabili. La persona in questione, Pino Bozza, è stato ospite a “Pomeriggio Cinque” per far valere le sue ragioni e per chiarire la sua reazione: “Ho sbagliato a insultare il consigliere, Francesco Emilio Borrelli – che aveva pubblicato il video sul suo profilo Facebook per denunciare il fatto - e chiedo scusa, però c’è da dire che avevo solo accostato".



Si è difeso così l'imprenditore napoletano che ha aggiunto: "Non avevo parcheggiato e se fosse arrivato un disabile gli avrei lasciato il posto”. L’uomo è stato accusato anche in studio da Barbara d’Urso: “Nel video si vede che guidi senza cintura. Non dai un bel messaggio”. Non si è fatta attendere la replica di Bozza che ha detto: “Io guido come voglio”. La conduttrice, a cui non è piaciuta la risposta, ha subito aggiunto: “Su questo discorso mi inca**o perché dovresti dare l’esempio a tanti ragazzi che vorrebbero avere la tua Ferrari. Hai perso un’occasione”.