Napoli, fermo su un posto per disabili, minaccia consigliere regionale che lo critica

Il titolare di una nota catena di ristoranti, Pino Bozzo, è stato attaccato su Facebook dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per essere stato ripreso fermo con la sua Ferrari su un parcheggio per disabili. Bozzo non ha gradito le critiche e non ha tardato a rispondere con alcune storie su Instagram, minacciando azioni legali contro il politico, reo di averlo diffamato. "Ci vediamo in Tribunale, c******e“. Nei video, però, si vede Bozza alla guida dell'auto senza cintura e con lo smartphone in mano - entrambe contravvenzioni al codice della strada. “Questa è la mentalità contro cui combattiamo con grande determinazione” ha ribattutto Borrelli.