Napoli, escrementi di topo nell'asilo nido: famiglie sotto shock

I genitori pensavano fossero finiti i disagi con la riapertura dell'asilo dopo quasi un anno di chiusura a causa di lavori di manutenzione. E invece sono stati accolti nella nuova struttura con una sorpresa scioccante, scoperta solo dopo aver parlato con gli educatori: alcune mamme si sono subito introdotte nell'istituto e hanno fotografato e pubblicato sui social le immagini dello scarso stato igienico delle strutture. Poi è scoppiata la protesta: i genitori hanno annunciato che "nessuno porterà più i figli a scuola finché non ci saranno garanzie sullo stato igienico e sull'agibilità della struttura".



Diego Civitillo, presidente della municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, ha spiegato che la presenza dei topi "non era stata segnalata, come previsto dall'iter, dal personale scolastico ai responsabili delle attività amministrative. La scuola - ha aggiunto in un post su Facebook - è stata già chiusa e sarà presto soggetto di un intervento di sanificazione".