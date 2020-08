Napoli, carabiniere aggredito per sedare lite: identificate 4 persone

La posizione di quattro persone è al vaglio degli inquirenti in relazione all'aggressione del carabiniere ferito a Castellammare di Stabia (Napoli). Il militare, fuori servizio, è stato prima investito con uno scooter e poi colpito alla testa con caschi e sedie mentre cercava di separare alcuni ragazzi che stavano litigando in piazza Umberto. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.