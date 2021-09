La polizia ha fermato un uomo di 38 anni, Mariano Cannio, ritenuto gravemente indiziato dell' omicidio del piccolo Samuele, 3 anni , avvenuto venerdì a Napoli , in via Foria. Il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del giudice. Il piccolo è morto precipitando dal balcone e facendo un volo di venti metri: inizialmente si era ipotizzato che si fosse trattato di un tragico incidente.

Il piccolo, che non aveva ancora compiuto 4 anni, era in casa con la madre che al momento della tragedia pare fosse in un'altra stanza. Motivo per cui si è pensato all'incidente. Il fermo del 38enne è arrivato su disposizione della Procura di Napoli.