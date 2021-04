Napoli, 88enne in attesa del vaccino: “Le mie condizioni di salute non sono buone" 

Ha 88 anni e aspetta ancora di essere vaccinato. Siamo a Napoli e ai microfoni di "Mattino Cinque", l'anziano racconta la sua attesa: "Le mie condizioni di salute non sono buone, e non sono in grado di uscire da casa". Nonostante l'eta e le patologie, l'ultra ottantenne attende con pazienza e spera di vedere presto i suoi quattro nipoti.

L'anziano poi si lascia andare a qualche ricordo. L'inviato del programma di Canale 5, gli chiede se ricorda le epidemie del passato. "Sì, ma erano diverse dal coronavirus", conclude l'88enne.