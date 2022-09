Napoli, 500 posti per un concorso da operatori ecologici ma si presentano in 26 mila

Sono partite nella mattinata di lunedì 12 settembre alla Mostra d’Oltremare di

Napoli

500 posti

26 mila domande

"Mattino Cinque News"

le prove scritte per il concorso dell’Asìa Napoli, l’azienda di igiene urbana del Comune. Per imessi a disposizione sono arrivate poco più di, di queste 1.232 sono state inoltrate da laureati. I varchi sono stati aperti questa mattina alle 9 per consentire l’accesso per la prima prova e le telecamere dihanno incontrato alcuni dei candidati.

"Sono laureato in economia aziendale - spiega un ragazzo in attesa di entrare - vista la precarietà generale con il lavoro che non c'è, ci buttiamo a fare qualsiasi cosa per provare a portare un pezzo di pane a casa". Ogni candidato ha a disposizione

50 minuti e dovrà rispondere almeno a 30 dei quesiti a risposta multipla

: tra le domande temi di cultura generale, nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata e sicurezza sul lavoro.