Napoli, 28enne di Scampia ucciso all'alba dopo una lite in discoteca

Un uomo di 28 anni, Agostino Di Fiore, è stato ucciso all'alba in via Coroglio, a Napoli, dopo una lite in discoteca. Secondo una prima ricostruzione, il giovane originario del quartiere Scampia, ha avuto in nottata un diverbio, sembra per futili motivi, con alcuni sconosciuti, all'interno di un locale. All'alba si è messo alla guida della sua auto ma è stato raggiunto dalle stesse persone che hanno fatto fuoco più volte uccidendolo sul colpo.

L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 5:30 del mattino. Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti di riciclaggio e truffa, stava rincasando dopo aver trascorso la notte in uno dei locali della zona di Coroglio, tra Bagnoli e Posillipo, una della più benestanti della città.



Dopo aver litigato, sembra per futili motivi, con degli sconosciuti in un locale della zona, Di Fiore si è messo alla guida della sua auto. In via Coroglio però ha incontrato le persone con le quali poco prima aveva avuto il diverbio. Sembra che siano volate parole grosse e minacce e sia stato esploso qualche colpo in aria.



La vittima ha tentato una manovra disperata, forse di investire l'aggressore, ma è finito con la sua vettura contro il muro di un'abitazione. A questo punto uno del gruppo ha estratto una pistola facendo fuoco per quattro volte.



Un proiettile lo ha raggiunto al torace: secondo una prima ricostruzione è stato quello fatale. L'assassino, quindi, si sarebbe allontanato. A quanto si apprende, gli investigatori sono già sulle tracce dell'omicida. I sanitari sono arrivati sul posto dopo poco, ma hanno solo potuto constatare il decesso.