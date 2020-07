Napoli, 18enne incensurato ucciso in un agguato: ferito un altro uomo

Un 18enne incensurato, Antimo Giarnieri, è stato ucciso in un agguato avvenuto nella tarda serata di mercoledì a Casoria, nel Napoletano. Il ragazzo era con alcuni amici in strada quando è stato raggiunto da 4 colpi di arma da fuoco ed è morto durante il trasporto nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Gli spari hanno colpito al fianco sinistro un'altra persona, che non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.