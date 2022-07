Napoli, 12enne sfregiata: il 16enne si pente e invia lettera di scuse

"Sono pentito, chiedo scusa".

Così il 16enne accusato di avere sfregiato la sua ex fidanzatina di 12 anni a Napoli. Durante la permanenza nel centro di prima accoglienza, il ragazzo, fa sapere il suo legale, ha scritto e inviato una lettera di scuse. Il giovane ha spiegato al gip di non aver assolutamente premeditato l'aggressione, scattata d'impulso per alcune foto pubblicate sui social che ritraevano la 12enne, che ha riportato danni permanenti al viso, insieme a un altro giovane.