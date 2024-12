Un 60enne è morto in un incidente stradale a Montemiletto, in provincia di Avellino. Alla guida della sua auto stava percorrendo la strada provinciale quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo e si è ribaltato, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.