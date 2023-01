Melito (Napoli), 57enne ucciso a colpi d'arma da fuoco in un ristorante in pieno giorno

A Melito di Napoli un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco.

I carabinieri sono intervenuti in via Lavinaio, in un ristorante, luogo dell'agguato. La vittima si chiamava Vincenzo Nappi ed era conosciuto come 'O pittore. Era considerato esponente del gruppo Amato Pagano, gli scissionisti di Scampia.