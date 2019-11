Maltempo nel Sannio: pioggia e vento, molti gli allagamenti

Da martedì pomeriggio vento forte e pioggia battente stanno interessando tutta la provincia di Benevento. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in decine di casi per fronteggiare allagamenti di abitazioni, per rimuovere alberi e pali caduti a causa del forte vento. Difficoltà sia in città che in provincia sono state registrate a causa di arterie stradali bloccate da allagamenti o smottamenti.