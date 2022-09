Maltempo, forti piogge a Napoli: danni e allagamenti

Parcheggi allagati nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città.

La pioggia fitta e battente è filtrata negli spazi sottostanti il Tribunale partenopeo che si trova nel Centro Direzionale, interessando in particolare la zona che costeggia via Aulisio. Al momento non si registrano danni. Molti gli allagamenti anche in altre zone della città per l'abbondante pioggia caduta questa mattina. Traffico in tilt e rallentamenti a causa delle strade invase dall'acqua uscita dai tombini.