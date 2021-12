Maltempo, in arrivo forti temporali al Centrosud: a Caserta giovedì scuole chiuse

Il sindaco di Caserta , Carlo Marino, ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, per la giornata di giovedì, a causa del previsto maltempo . La Regione Campania ha infatti diramato l'allerta meteo di colore "arancione" per le prossime 24 ore, a partire dalla mezzanotte.

In arrivo temporali al Centrosud Una perturbazione proveniente dal nord Europa raggiungerà l'Italia portando piogge e temporali sulle Regioni centro meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile ha emesso un'allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Lazio e Campania, in estensione ai settori interni di Abruzzo e Molise.

Allerta arancione su parte di Campania, Lazio e Sardegna Per la giornata di giovedì sono attesi anche venti di burrasca su Lazio, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e Puglia. E' stata quindi valutata un'allerta arancione su parte di Campania, Lazio e Sardegna.

In Friuli Venezia Giulia allerta gialla per acqua alta La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per acqua alta, valida dalle 6 alle 9 di giovedì. Un fronte atlantico interesserà, infatti, la Regione e sarà più attivo sulla fascia di confine con la Slovenia. Venerdì affluirà aria fredda e secca da nord.