Nubifragio in Sardegna, allagamenti nel Cagliaritano | Trovato morto l'80enne trascinato via dall'acqua | Altri 4 dispersi

Allerta arancione in Sardegna , dove un'ondata di maltempo ha creato non pochi problemi e disagi. A Sant'Anna Arresi, nel Cagliaritano, un anziano è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco dopo essere stato trascinato via dall'acqua di un canale. L'uomo, 80 anni, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e, appena sceso, è stato trascinato via dalla corrente. Si cercano altre quattro persone.

Crollato un muro perimetrale con la ringhiera in via Palestina a Cagliari

Trovato senza vita l'80enne trascinato via dall'acqua di un canale in località Porto Pino, a Sant'Anna Arresi

Trovato morto l'anziano disperso - L'80enne era stato portato via dalla furia dell'acqua in località Porto Pino a Sant'Anna. Con i vigili del fuoco hanno perlustrato la zona anche gli specialisti Saf, insieme a Protezione civile, volontari e carabinieri. L'uomo che abitava poco lontano, era uscito di casa allontanandosi a bordo della sua auto, che è stata trovata capovolta.

Quattro dispersi nel Cagliaritano - I vigili del fuoco sono alla ricerca di quattro cacciatori usciti, nonostante il forte maltempo, per una battuta nella zona di Sarroch (Cagliari). Secondo la segnalazione ricevuta, i quattro si erano diretti nell'area di Rio Spagnolu, dove le squadre dei soccorsi stanno cercando di rintracciarli. Altri cinque cacciatori di cui si erano perse le tracce sono stati ritrovati e soccorsi con l'elicottero a Villa San Pietro (Cagliari). I cinque uomini sono in ipotermia a causa del freddo e della pioggia. Soccorso anche un altro giovane di cui si erano perse le tracce a Sant'Anna Arresi.

A Siliqua, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa, già lesionata, è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito.

Scuole chiuse a Cagliari - Il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle scuole per lunedì 15 novembre, per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili dopo le forti piogge. "Si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti in considerazione delle strade ancora allagate - scrive il Comune in una nota -. Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni deflusso delle acque".

Chiusa la stazione nel capoluogo - E' stata sospesa la circolazione dei treni fra Cagliari e Decimomannu dopo l'allagamento dei binari. I collegamenti sono stati garantiti con autobus sostitutivi, hanno detto da Ferrovie dello Stato.

Crolla un muro in pieno centro - Un muro enorme è crollato sulla strada in centro a Cagliari, mentre i vigili del fuoco erano al lavoro dopo numerose richieste di soccorso. Si trattava di un muro perimetrale a ringhiera: il crollo per miracolo non ha provocato feriti. Quattro autovetture dei vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

Puglia, smottamenti nel Leccese Disagi anche in Puglia. Un violento temporale si è abbattuto su molti comuni del Salento e su Lecce, provocando allagamenti e smottamenti. Tra i comuni più colpiti c'è quello di Castro dove sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia in pochissimo tempo. Il violento acquazzone ha provocato l'allagamento delle strade e alcuni crolli di muretti a secco e di recinzione. Crolli si registrano in zona Zinzulusa e sulla strada panoramica che conduce a Marittima. La situazione più grave è a Castro Alta per lo smottamento di una vasta porzione della passeggiata intorno al Castello. Chiuse temporaneamente le strade d'ingresso al paese.

Prolungata l'allerta gialla in Liguria In Liguria è stata prolungata l'allerta gialla (la più bassa) per temporali in Liguria sul centro levante. Nelle ultime ore i fenomeni sono stati concentrati sul centro Levante con intensità fino a moderate (24.2 millimetri in un'ora a Portovenere) mentre, nelle ultime 12 ore, spiccano i 39.2 millimetri di Rapallo e i 38.8 di Santa Margherita Vara (Carro, La Spezia). Attualmente deboli precipitazioni interessano la zona di Genova. Sabato un nubifragio si è abbattuto su Genova provocando allagamenti in tante zone, smottamenti e una frana che ha invaso la strada poco prima del sopraggiungere di un autobus di linea.

Veneto, attenzione per due bacini idrici - La Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica fino alle 20 di domenica dichiarando lo stato di attenzione (allerta gialla) nei bacini "Piave Pedemontano" e "Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone". Attese precipitazioni soprattutto sulle zone prealpine e pedemontante, in particolare quelle centro-occidentali, e sulla pianura nord-orientale.

Toscana, frana sulla linea ferroviaria tra Porretta Terme e Pistoia Disagi per il maltempo anche in Toscana. Il traffico ferroviario tra Porretta Terme, in provincia di Bologna, e Pistoia è stato sospeso a causa di una frana. Sulle costse della Toscana sono in arrivo anche vento forte e mareggiate.

Fulmine danneggia la facciata della procura di Pisa Venerdì sera un fulmine ha colpito la facciata della procura di Pisa, causando il distacco di un fregio marmoreo: alcuni pezzi dello stesso hanno danneggiato tre auto in sosta davanti all'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno accertato che non vi fossero ulteriori danni strutturali.