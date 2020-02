Lavoro in nero nei campi, in provincia di Caserta 10 ore per 35 euro

Lavoratori in nero, per la maggior parte immigrati senza nessun documento, sfruttati nei campi per poche decine di euro al giorno. È la condizione denunciata da "Striscia la notizia" a San Tammaro, in provincia di Caserta, dove Luca Abete ha provato a intercettare senza risultato coloro che gestiscono i campi.

Come mostrato dall'inviato del programma, c'è chi racconta di lavorare dalle 7 alle 17, per circa 35 euro: un chiaro sfruttamento, dato che per una simile giornata di lavoro avrebbero diritto a guadagnare più del doppio. Così, quando Luca Abete prova a chiedere spiegazioni, i braccianti fuggono nei campi facendo perdere le loro tracce.