Laura, bimba con la leucemia ha bisogno di un trapianto: gara di solidarietà per trovare donatore di midollo

Laura ha nove anni, è originaria del Casertano ma vive con la famiglia in Olanda. Aveva sconfitto la leucemia che l'aveva aggredita fina da piccola, ma ora le nuove analisi si sono trasformate in una condanna. Come scrive il Mattino infatti alla bimba è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta e le serve entro fine mese un trapianto di midollo. Il padre e la madre non sono compatibili. E ora l'associazione Admo che si era occupata di Alex lancia un appello per Laura: "Fate presto".

"Uniti per Laura, la nostra piccola concittadina ha bisogno di voi. Tutti insieme possiamo farcela", scrive Admo sulla pagina Facebook pubblicando le prime date per la ricerca di donatori compatibili: sabato 6 aprile, domenica 7 dalle 8.30 alle 18.30 a Sessa Aurunca, paese di origine della piccola. Le altre date in Campania: 7 aprile Cellole, 13 e 14 aprile Napoli piazza Dante, 21 aprile Cicciano.



I genitori Giacinto e Daniela stanno lanciando appelli in ogni maniera, soprattutto via social per invitare ad aderire alla campagna di tipizzazione per verificare la compatibilità con Laura. E' stato anche attivato il registro mondiale dei donatori nella speranza di trovarne uno compatibile nel più breve tempo possibile.