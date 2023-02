Killer 'ndrangheta evaso, arrestato dai carabinieri a Napoli

#bastamortinstrada, il flashmob dei ciclisti di Milano in memoria di Veronica investita e uccisa in piazzale Loreto

L'uomo aveva già scontato una condanna per l'omicidio del Renato Lio nel 1991 e attendeva ai domiciliari la pronuncia del ricorso in Cassazione per l'omicidio del boss Vincenzo Femia quando è evaso.

Sestito stava aspettando un taxi Sestito non era armato al momento dell'intervento dei carabinieri. Era da solo davanti alla stazione della Circumvesuviana e aspettava un taxi. In suo possesso un documento di identità del fratello, con il quale esiste una notevole somiglianza. Sono in corso indagini per accertare da dove provenisse e dove intendesse dirigersi.

Fondamentali le intercettazioni Per catturare il killer della 'ndrangheta sono state fondamentali le intercettazioni telefoniche, hanno sottolineato i carabinieri. Il grande e immediato impegno dei militari è stato "anche dovuto alla volontà di onorare l'appuntato Renato Lio ucciso nel 1991". Per arrivare a Sestito sono stati utilizzati anche il monitoraggio del web e le indagini sulle relazioni dell'assassino, che si ritiene avesse "coperture" nella zona in cui è stato arrestato.