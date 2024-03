Jorit: "Dopo la foto con Putin vandalizzato mio murale a Ischia"

Tgcom24

Il murale di Jorit a Ischia fu realizzato nel 2022, non senza uno strascico di tensioni. Insulti razzisti e polemiche, infatti, suscitò l'opera che raffigura una donna di origine africana con la quale l'artista napoletano decorò la facciata del liceo statale Buchner di Ischia Porto, nell'ambito del progetto Scuola Viva della Regione Campania.

Il malcontento degli ucraini di Napoli La foto che l'artista di strada napoletano Jorit si è fatto scattare accanto a Vladimir Putin a Sochi non è piaciuta alla comunità ucraina di Napoli. A farsi portavoce del malcontento, con una simbolica protesta andata in scena nel pomeriggio a piazza Dante, è stata Zhanna Zhukova, giornalista, rappresentante dell'associazione My Volia e portavoce del coordinamento unitario delle associazioni ucraine in Campania. La donna si è recata a piazza Dante, già nelle scorse settimane luogo di ritrovo della comunità ucraina, e ha attaccato due poster accanto all'altarino allestito per omaggiare il dissidente russo Alexei Navalny che ritraggono Jorit accanto a Putin. Sul volto del premier russo una mano che gronda sangue. Zhukova, trasferitasi a Napoli con l'insorgere del conflitto da Odessa dove faceva la giornalista politica, in particolare come autrice e regista per Dusmskaya.it, ha rivolto un pensiero a Jorit: "Sono nella tua Napoli, ma se a te proprio piacciono gli assassini resta in Russia. Povero Jorit. Non capisci che questo mostro mangia le persone come te a colazione, ne spreme i succhi e poi li sputa".

Mentre il murale di Jorit a Crotone... Lo street artist di Quarto è al centro di una bufera politica dopo la foto con il presidente russo Putin. "Condanna per abbraccio Jorit a Putin? Assolutamente. Non l'ho condiviso. Come si fa a chiedere un abbraccio a Putin? Quell'abbraccio non mi è piaciuto", è stato, per esempio, il commento alla vicenda del sindaco di Crotone Vincenzo Voce.

In passato Jorit era stato scelto dalla città calabrese per celebrare Rino Gaetano. Un'opera, come ha sottolineato Voce, che resta importante perché finalizzata a omaggiare il cantautore calabrese. "Il murale è il murale di Rino Gaetano, per noi conta l'artista. Resta una grande opera", conclude Voce.