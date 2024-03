Russia, lo street artist Jorit chiede a Putin una foto insieme: "Per dimostrare che sei umano"

"Se possibile, posso farmi una foto con lei per dimostrare in Italia che lei è reale. Perché la propaganda dice cose strane?", chiede con piglio spacciato. E il numero uno del Cremlino non si scompone affatto e accetta: "Certo, non mi darai un pizzicotto per assicurarti che io sia reale?". Così l'artista raggiunge il presidente sul palco per la stretta di mano e la foto di rito.

Al cospetto del presidente Vladimir Putin , tra gli oltre 20mila partecipanti al Forum Internazionale della Gioventù a Sochi, in Russia, provenienti da 190 Paesi, a un certo punto, dagli spalti, prende la parola proprio lui, Jorit , lo street artist napoletano di 33 anni, all'anagrafe Ciro Cerullo, noto al mondo per i suoi ritratti murali della serie Human Tribe.

E', dunque, Ciro Cirullo, noto artista di strada conosciuto con il nome di Jorit, il giovane italiano che ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante il Forum della Gioventù, in corso a Sochi dal 1° al 7 marzo.

Alla fine dell'evento alla presenza di Putin, Cirullo gli ha chiesto di poter fare una foto insieme, perché, ha detto, "in Italia si dicono tante cose strane su di lei". Al che il presidente ha risposto: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale". Putin ha poi fatto una foto con l'artista italiano e una con un giovane africano.

A Sochi, Cirullo ha incontrato anche l'attrice Ornella Muti, che in questi giorni è in Russia. E, ritraendo il suo volto, ha realizzato, sulla facciata di un palazzo della città russa sul Mar Nero, un nuovo murale, inaugurato per l'occasione.

Jorit è noto anche per avere realizzato una grande opera che rappresenta una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol, città ucraina sul Mar Nero conquistata dalle truppe russe nel 2022. "L'idea - ha spiegato - era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino".

Con Jorit anche Ornella Muti al Forum di Sochi Lo street artist italiano Ciro Cerullo, in arte Jorit, Ornella Muti e Naike Rivelli hanno partecipato insieme al Festival della Gioventù di Sochi, in Russia, al quale era presente anche il presidente russo Vladimir Putin. Lo testimoniano foto e video postati da Naike Rivelli, che, insieme alla madre Ornella Muti, su Instagram, racconta la partecipazione al Festival e poi mostra l'incontro avuto con Jorit davanti al murale dedicato all'attrice da lui realizzato su un palazzo nel villaggio olimpico di Sochi nell'ambito del festival di street art 'Nuove forme', che si tiene a margine di quello della Gioventù.

Nel video si sente Naike Rivelli raccontare che lei e la madre in Russia hanno potuto esprimersi liberamente, "parlando di pace, di ecofashion". Jorit compare anche in una foto di Associated Press abbracciato a Vladimir Putin.