16 marzo 2022 13:51

A Napoli un grande murale con Dostoevskij: il writer Jorit Agoch dice no ad ogni censura

Un grande murale su un palazzo di Napoli con il volto di Fedor Dostoevskij per dire no a qualsiasi tipo di censura. A realizzarlo è stato, a Napoli, il writer Jorit Agoch che ha realizzato la sua maxiopera in risposta alla sospensione, poi ritirata, dalle lezioni del docente universitario Paolo Nori. Il suo corso sullo scrittore russo era stato inizialmente censurato dall'Università di Milano Bicocca per evitare tensioni e poi l'ateneo aveva fatto marcia indietro