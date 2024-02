Così il leader russo risponde a una domanda di una studentessa italiana dell'università di Mosca, Irene Cecchini, sui rapporti tra i due Paesi. Putin, inoltre, sottolinea come la Russia abbia "sempre più sostenitori nel mondo, soprattutto quando si tratta di valori tradizionali e anche nei Paesi cosiddetti ostili esiste una rete di sicurezza per questi valori tradizionali, che si è rivelata abbastanza ampia, affidabile e abbiamo anche molti alleati lì".

Per Vladimir Putin (che a dicembre ha annunciato la sua ricandidatura alle presidenziali) "l'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa".

Tgcom24

Il botta e risposta con la studentessa italiana Ad interpellare Putin è Irene Cecchini che frequenta l'università di relazioni internazionali Mgimo, sotto l'egida del ministero degli Esteri russo. La domanda riguardava le politiche sull'immigrazione e l'inserimento nel mercato del lavoro russo. Ma lo zar ha ingaggiato con lei un botta e risposta ponendole anche domande personali. Putin le ha chiesto dapprima da dove venisse, e lei ha risposto che è originaria di Milano. "Un bel posto, una regione industrializzata dell'Italia", ha commentato il presidente.

La domande più personali Putin ha prima ricordato le sue visite nella Penisola e poi si è avventurato in un'altra domanda che ha visibilmente imbarazzato la ragazza davanti alla platea. "Ha detto che si è innamorata della Russia, ma è tutto? Non si è innamorata di qualcun altro?", le ha chiesto. La studentessa ha risposto che non c'erano altri tipi d'amore e allora Putin ha continuato: "Se è tutto così, allora le cose sono semplici, è facile fare tutto. Ma è strano che una così bella ragazza non si sia ancora innamorata...". Probabilmente però, ha aggiunto il presidente divertito, durante il convegno in tanti si sono innamorati di lei: "E' sicuro al cento per cento".

Isolare la Russia? Compiti prefissati andati a pezzi Durante la sessione plenaria del forum dell'Agenzia per le iniziative strategiche, Putin, rispondendo ad altre domande, precisa: "I compiti che i malvagi si erano prefissati in termini di isolamento della Russia sono andati in pezzi. Questo è chiaro infatti vediamo che ora ne parlano sempre meno".

Mosca da sempre contraria al dispiegamento delle armi nucleari Il presidente russo smentisce poi le indiscrizioni di intelligence pubblicate dalla Cnn sul piano russo di lanciare una potente arma nucleare per annientare i satelliti in orbita. "La Russia - osserva Putin - si è sempre dichiarata contraria al dispiegamento di armi nucleari nello spazio e le attività di Mosca in questo contesto sono come quelle di altri Paesi, compresi gli Stati Uniti".