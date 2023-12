Putin annuncia la ricandidatura alle presidenziali e punta al plebiscito: prosegue il "mandato a vita"

L'annuncio ai militari nelle sale del Cremlino, dove il presidente russo risiede dal 2000: "Non c'è altra via che ricandidarmi". Il Paese andrà alle urne il prossimo 17 marzo

Lo riportano i media di Stato. Putin gode ancora di un ampio sostegno, dopo quasi un quarto di secolo al potere, nonostante abbia dato il via alla guerra in Ucraina che ha avuto un costo alto causato la morte di migliaia di russi e ha scatenato attacchi all'interno della Russia stessa.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato che si ricandiderà alla presidenza nelle elezioni in programma per il 2024.

Gradimento superiore all'80% A giugno una ribellione armata di breve durata, guidata dal leader mercenario Yevgeny Prigozhin, aveva sollevato speculazioni sul fatto che Putin potesse perdere la presa, ma da quella rivolta il presidente è uscito rimanendo saldamente alla guida. La missione che Putin si darà come presidente sarà quella di ricostruire la potenza e il prestigio del Paese. E questa è la linea che ha mantenuto fino a oggi che si candida per un quinto mandato. Il leader 71enne si avvia, senza grandi rischi, al suo quinto mandato, dopo essere arrivato al Cremlino nel 2000. La sua (scontata, salvo imprevisti) rielezione lo manterrebbe al potere almeno fino al 2030 con la possibilità di ricandidarsi fino al 2036. È già rimasto presidente più a lungo di qualsiasi altro capo del Cremlino dai tempi di Stalin, superando addirittura i 18 anni di governo del leader sovietico Leonid Brezhnev. Secondo i sondaggi, Putin ha un indice di gradimento superiore all'80 per cento. Dall'inizio della guerra, il suo regime ha represso ogni voce di dissenso rimasta nel Paese, mentre si stima siano circa un milione i russi emigrati all'estero, tra cui molti oppositori e giornalisti indipendenti.

L'annuncio "casuale" Secondo il corrispondente di Ria Novosti, una domanda sull’eventualità della sua prossima candidatura è stata fatta durante una conversazione informale tra il presidente Putin e i partecipanti durante la cerimonia di consegna della medaglia della Stella d'Oro agli Eroi della Russia che si è tenuta al Cremlino. Il Consiglio della Federazione ha annunciato le elezioni presidenziali per il 17 marzo 2024. Il capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova ha detto che le votazioni dureranno tre giorni, dal 15 al 17 marzo, spiegando che questo formato sta già diventando tradizionale per il sistema elettorale russo. Pamfilova ha ricordato che per la prima volta durante la pandemia si è ricorso al voto di tre giorni per garantire la sicurezza dei cittadini. "Non si può agire diversamente. Non nego che ci sono stati pensieri diversi in momenti diversi. Ma ora avete ragione, è il momento di prendere una decisione. Mi candiderò alla presidenza della Russia" ha dichiarato Putin durante la cerimonia con gli Eroi della Russia al Cremlino, come riporta Interfax.