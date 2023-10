"So che non tutti vedono nella stesso modo gli investimenti nella difesa, alcuni investitori credono che la produzione di armi sia immorale, ma non c'è niente di immorale nel difendere la nostra libertà e aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese, senza industria della difesa non c'è deterrenza e sicurezza". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al forum dell'industria della difesa in Stoccolma.