Ischia, la folle scommessa di alcuni turisti: sbarcano dallo yacht e lapidano un coniglio in spiaggia

A denunciare l'accaduto su Facebook sono gli Animalisti Italiani. "Roger è morto con la schiena spezzata. Lapidato per divertimento anche davanti ad alcuni bambini", hanno scritto annunciando che sporgeranno "denuncia per maltrattamento e uccisione di animale al momento contro ignoti". Poi l'appello: "Chiediamo a chiunque possa fornirci informazioni utili per risalire a questi criminali, di contattarci al più presto". Alcuni testimoni avrebbero scattato foto in cui i turisti sarebbero riconoscibili.