Incidenti sul lavoro, operaio 59enne morto nel Napoletano

La tragedia sarebbe avvenuta mentre l'uomo svolgeva lavori di edilizia pubblica. La

dinamica

da chiarire

è ancora, ma l'uomo sarebbe precipitato improvvisamente, battendo la testa e morendo sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso.

Ora, il cantiere in via Addolorata è sotto sequestro ed è stata aperta un’inchiesta per stabilire eventuali responsabilità sulla morte della vittima. Resta fondamentale capire se l'uomo stesse lavorando in condizioni di sicurezza e con contratto regolare.