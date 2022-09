Incidente stradale nel Salernitano, due morti e cinque feriti

È di due morti e cinque feriti il tragico bilancio di un incidente sulla strada provinciale Teggiano-Polla, nel Salernitano.

A perdere la vita due giovani di Polla,rispettivamente di 23 e 29 anni, che viaggiavano a bordo di una Fiat 500. I cinque feriti, invece, erano su altri due veicoli. Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento. Uno dei feriti è in gravi condizioni.