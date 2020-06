Inchiesta sulle carceri, tensione tra carabinieri e agenti nel Casertano

Momenti di tensione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, tra carabinieri e agenti penitenziari in seguito a un'operazione di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine sui presunti pestaggi avvenuti il 6 aprile, dopo una accesa protesta verificatasi in piena emergenza sanitaria. Gli indagati sarebbero 44. Gli agenti, che per protesta sono saliti sul tetto del carcere, contestano le modalità di notifica.