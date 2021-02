Incendio in baraccopoli migranti nel Casertano, un morto

ansa

Un incendio è divampato in una baraccopoli abitata da extracomunitari a Parete, in provincia di Caserta. Il fuoco ha interessato diverse baracche: i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo, ma non è escluso che ci siano anche altre persone coinvolte. L'area, secondo il racconto di alcuni testimoni, è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli.